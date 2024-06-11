Запад теряет доверие к властям Украины из-за кадровых решений — FT

На Западе уже пошли возмущения отставкой Мустафы Найема из Госагентства по восстановлению. Его уход, как и недавнее увольнение вице-премьера Кубракова, «подорвали доверие западных партнеров к правительству президента Владимира Зеленского», пишет Financial Times.
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