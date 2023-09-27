Россия нанесла разрушительный удар, 12 ангаров ВСУ ушли в небытие: Обновленная карта военной операции на Украине 27 сентября 2023 года Юлия СоколоваРоссийские войска продемонстрировали мощь своего оружия, нанеся целенаправленный удар крылатой ракетой по ключевому складу Вооружённых сил Украины в Херсонской области, пишет life.