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Дальневосточный центр ИИ ДВФУ номинирован на всемирную премию WSIS Prizes-2024

Дальневосточный центр ИИ ДВФУ номинирован на всемирную премию WSIS Prizes-2024

Дальневосточный центр искусственного интеллекта (ИИ) ДВФУ и разработанный его командой алгоритм анализа изображений для идентификации амурских тигров были номинированы на престижный конкурс проектов Мирового саммита информационного общества (WSIS) в категории E-Science.

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