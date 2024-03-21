Дальневосточный центр ИИ ДВФУ номинирован на всемирную премию WSIS Prizes-2024

Дальневосточный центр искусственного интеллекта (ИИ) ДВФУ и разработанный его командой алгоритм анализа изображений для идентификации амурских тигров были номинированы на престижный конкурс проектов Мирового саммита информационного общества (WSIS) в категории E-Science.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии