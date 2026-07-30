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Аргументы недели

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Фитнес-город под открытым небом: как прошёл юбилейный DDX Fitness FEST

Фитнес-город под открытым небом: как прошёл юбилейный DDX Fitness FEST

25 и 26 июля в «Коломенском» состоялся пятый DDX Fitness FEST. На площади 100 000 квадратных метров собралось более 50 000 гостей.

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