В Нижнем Тагиле танк УВЗ снес легковушку, проезжавшую на красный свет. Видео

В Нижнем Тагиле днем 26 марта танк, выезжающий с территории «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), врезался в автомобиль Chevrolet Cruze, который проезжал перекресток на красный свет.
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