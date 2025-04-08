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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камавинга удалился на 92-й минуте матча с «Арсеналом», получив 2-ю желтую за удар по мячу после свистка. Хавбек «Реала» пропустит ответную игру

«Реал» крупно проиграл на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). На 2-й добавленной ко 2-му тайму минуте главный арбитр встречи Ирфан Пельто показал Камавинга вторую желтую карточку за удар по мячу после свистка и удалил француза с поля.

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