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Natan признался в желании иметь ребенка с Лерчек

Natan признался в желании иметь ребенка с Лерчек

Рэпер Natan во время своего пребывания на проекте "Звезды в джунглях" прослыл главным ловеласом. Он крутил отношения не только с Валерией Чекалиной, но и певицей Бьянкой, несмотря на свой статус женатого мужчины.

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