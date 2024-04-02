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Глава МОК признался, что намерен отговорить Африку от Игр дружбы

Глава МОК признался, что намерен отговорить Африку от Игр дружбы

Бах настаивает, что африканцы не должны соревноваться на территории РФ.фото: kremlin.ru--> Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал героем нового розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса.

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Владимир
Отговорить спортсменов принимать участие в спортивных соревнованиях ради политического противостояния. Функция главы МОК. Кубертен перевернулся.
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