Глава МОК признался, что намерен отговорить Африку от Игр дружбы

Бах настаивает, что африканцы не должны соревноваться на территории РФ.фото: kremlin.ru--> Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал героем нового розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса.
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