Гагин: ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов артиллерии ВС России

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины приняли решение отвести средства противовоздушной обороны (ПВО) в тыловые районы страны из-за интенсивной работы российской артиллерии и дронов.
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