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Новые удары по военным в Сумах, украинские пользователи опасаются, что в результате участившихся прилётов город некому будет оборонять

Новые удары по военным в Сумах, украинские пользователи опасаются, что в результате участившихся прилётов город некому будет оборонять

Российские войска сегодня наносят очередные удары по объектам в Сумах. Ранее украинские военные фактически признали тот факт, что после курской авантюры Сумы превратились в прифронтовой город.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
&quot;...украинские пользователи опасаются, что в результате участившихся прилётов город некому будет оборонять&quot; Опасаться этого украинским пользователям абсолютно не стоит. Это нужно принять как должное. Всё будет именно так! Это было предрешено с самого начала. Победить Россию не сможет никто, ни коллективные западные фашисты вместе взятые, ни, тем более, отдельная кучка бандерья. Это - аксиома! А каждая бандер-овца обязана быть водворена в свой семейный скотомогильник, откуда её выволокли. После этого наступит мир и спокойствие на всей территории бывшей (уже! стараниями бандер-овец) Украины.
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