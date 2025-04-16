Новые удары по военным в Сумах, украинские пользователи опасаются, что в результате участившихся прилётов город некому будет оборонять

Валерий Фоменков

"...украинские пользователи опасаются, что в результате участившихся прилётов город некому будет оборонять" Опасаться этого украинским пользователям абсолютно не стоит. Это нужно принять как должное. Всё будет именно так! Это было предрешено с самого начала. Победить Россию не сможет никто, ни коллективные западные фашисты вместе взятые, ни, тем более, отдельная кучка бандерья. Это - аксиома! А каждая бандер-овца обязана быть водворена в свой семейный скотомогильник, откуда её выволокли. После этого наступит мир и спокойствие на всей территории бывшей (уже! стараниями бандер-овец) Украины.