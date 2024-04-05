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Петербургский дневник

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Трамп сообщил, что созвонился бы с Путиным в связи с терактом в «Крокусе»

Трамп сообщил, что созвонился бы с Путиным в связи с терактом в «Крокусе»

Экс-президент позвонил бы российскому лидеру Бывший президент США Дональд Трамп сообщил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что позвонил бы лидеру России Владимиру Путину касательно террористической атаки в «Крокус Сити Холле».

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