Трамп сообщил, что созвонился бы с Путиным в связи с терактом в «Крокусе»

Экс-президент позвонил бы российскому лидеру Бывший президент США Дональд Трамп сообщил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что позвонил бы лидеру России Владимиру Путину касательно террористической атаки в «Крокус Сити Холле».
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