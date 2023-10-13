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В России резко вырос спрос на перевозку стройматериалов

В России резко вырос спрос на перевозку стройматериалов

Нынешнее лето показало динамичный рост сегмента строительства: по данным Авито Услуг, с июня по август спрос на строительные работ вырос сразу на треть (+35%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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