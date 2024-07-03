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62ИНФО | Новости Рязани

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Полиция спасли обманутого рязанца от кредита в миллион рублей

Полиция спасли обманутого рязанца от кредита в миллион рублей

В полицию обратился сотрудник банка. Он рассказал, что мужчина пытается взять кредит на миллион рублей, но не может чётко пояснить, зачем ему нужны такие большие деньги, а кроме того посетитель выглядел взволнованным.

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