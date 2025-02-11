10 февраля 1940 года студия Metro-Goldwyn-Mayer выпустила первый эпизод «Тома и Джерри». В честь 85-летия культового мультсериала в течение всего февраля на YouTube-канале Warner Bros.
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10 февраля 1940 года студия Metro-Goldwyn-Mayer выпустила первый эпизод «Тома и Джерри». В честь 85-летия культового мультсериала в течение всего февраля на YouTube-канале Warner Bros.
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