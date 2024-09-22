В Севастополе объявили ракетную опасность

В Севастополе мирных жителей предупредили о ракетной опасности. Видеоролик с призывом к горожанам принять все необходимые меры безопасности опубликовал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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