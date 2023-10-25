Олег Стародубцев Когда к микрофону прорывается очередной суровый руководитель какой-нибудь трибалтийской демократии на ум немедленно приходят слова Екатерины Великой, сказанные ею про Польшу, но остающиеся абсолютно актуальными и по сей день.
Заранее извиняемся
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Богданова
Надо как турки всех жителей сделали турками, без вопросов. Хотят жить в их стране- турки никто другой!!! И паспорт где написано что паспорт турка:)!!! Так и в России живут только русские и никто другой! Хотят быть таджиками пусть живут в таджикистане и тд
Ответить
2 д.
NP
Nina Pudikova
Трепло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
2 д.
Александр Григоров
Вы совершенно правы
Ответить
12 час.
Свежие комментарии