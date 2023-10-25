Заранее извиняемся

Ирина Богданова

Надо как турки всех жителей сделали турками, без вопросов. Хотят жить в их стране- турки никто другой!!! И паспорт где написано что паспорт турка:)!!! Так и в России живут только русские и никто другой! Хотят быть таджиками пусть живут в таджикистане и тд