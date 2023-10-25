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Заранее извиняемся

Заранее извиняемся

Олег Стародубцев Когда к микрофону прорывается очередной суровый руководитель какой-нибудь трибалтийской демократии на ум немедленно приходят слова Екатерины Великой, сказанные ею про Польшу, но остающиеся абсолютно актуальными и по сей день.

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Комментарии
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Ирина Богданова
Надо как турки всех жителей сделали турками, без вопросов. Хотят жить в их стране- турки никто другой!!! И паспорт где написано что паспорт турка:)!!! Так и в России живут только русские и никто другой! Хотят быть таджиками пусть живут в таджикистане и тд
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2 д.
NP
Nina Pudikova
Трепло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2 д.
Александр Григоров
Вы совершенно правы
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12 час.

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