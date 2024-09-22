Народный самодеятельный хор русской песни муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и искусства" объявляет дополнительный набор участников.
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Народный самодеятельный хор русской песни муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и искусства" объявляет дополнительный набор участников.