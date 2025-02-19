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США сохранят в силе санкции против России как минимум до сделки по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам Вашингтона, что администрация президента Дональда Трампа сохранит антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

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