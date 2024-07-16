Оливер Берман: Хэмилтон привнесёт в Ferrari менталитет победителя

Оливер Берман: Хэмилтон привнесёт в Ferrari менталитет победителяPrema Racing Будущий пилот Haas Оливер Берман, который присоединится к команде в 2025 году, рассказал, что очень рад тому, что его соотечественник, семикратный чемпион мира Форсулы 1 Льюис Хэмилтон переходит в Ferrari.