Мировое обозрение

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Похоже, что Байден придумал «отговорку» для встречи с Путиным

Похоже, что Байден придумал «отговорку» для встречи с Путиным

Такое ощущение, что Путину скоро придётся вспомнить всю его подготовку времён службы в разведке! Очередной саммит с Байденом, который продолжает готовиться, не смотря ни на что, будет проведён, судя по всему, в почти нелегальной обстановке! А главное, чего прежде не случалось — у него будет ещё и операция прикрытия! В минувшее воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил весьма оптимистичную надежду на то, что новые переговоры Путина и Байдена состоятся ещё до конца текущего года, то есть — в наступающем декабре.

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