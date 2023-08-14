О евреях ходит много мифов и легенд, одни считают их благословением, другие чуть ли не исчадием ада, источником всех бед человечества.
Евгений Сатановский: Секрет еврейской умственности
Комментарии
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Виталий Сорокин
У меня нач.штаба был еврей Юра Лицкий...Лучшего офицера и человека до сих пор не знаю...Честь имею, Юра!
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4 час.
КК
Катя Котова
Мне кажется всё проще. У нас в семье наказ был: помой посуду, погладь белье, помой пол, потом садись за уроки. В семье евреев: аыучи уроки, если останется время займись уборкой. А вот человеческие качества формировались окружающей средой.
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1 час.
HotRS
Люди, конечно, разные. Знал еврея токаря, еврея сварщика. Даже еврея простого колхозника знал. Практически все были вполне достойными людьми. Сосед, который колхозник, правда, был алкашом. Вплоть до белочки.
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1 час.
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