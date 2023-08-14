Евгений Сатановский: Секрет еврейской умственности

Виталий Сорокин У меня нач.штаба был еврей Юра Лицкий...Лучшего офицера и человека до сих пор не знаю...Честь имею, Юра!

КК Катя Котова Мне кажется всё проще. У нас в семье наказ был: помой посуду, погладь белье, помой пол, потом садись за уроки. В семье евреев: аыучи уроки, если останется время займись уборкой. А вот человеческие качества формировались окружающей средой.