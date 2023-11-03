5 казавшихся безумными прогнозов писателей-фантастов, которые уже сбылись

Многие люди пытаются предугадать, что ожидает человечество в будущем. Однако, кажется, что именно писателям лучше всего удаётся не просто представить себе мир таким, каким им бы хотелось его видеть, а и в чём-то совершенно правы оказываются.
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