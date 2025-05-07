Председатель ПК ВСНП подчеркнул важность эффективного исполнения Лесного кодекса КНР

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи во вторник подчеркнул важность эффективного исполнения Лесного кодекса КНР, чтобы предоставить правовые гарантии для охраны и рационального использования лесных ресурсов, а также высококачественного развития лесного хозяйства.