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Макс Ферстаппен о болиде «Ред Булл» из «папье-Ваше»: «Мне лучше так не шутить! Нельзя винить одного человека»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал реакцию болельщиков на его жалобы на болид 2026 года.

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