Александр Цыбульский оценил возможности нового оборудования в Северодвинской горбольнице №2

Глава региона посетил учреждения здравоохранения во время своей рабочей поездки в город корабеловГлава региона посетил учреждения здравоохранения во время своей рабочей поездки в город корабеловГубернатор оценил возможности нового, высокотехнологичного оборудования, которое медицинское учреждение приобрело в прошлом году.