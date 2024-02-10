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Регион 29

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Александр Цыбульский оценил возможности нового оборудования в Северодвинской горбольнице №2

Глава региона посетил учреждения здравоохранения во время своей рабочей поездки в город корабеловГлава региона посетил учреждения здравоохранения во время своей рабочей поездки в город корабеловГубернатор оценил возможности нового, высокотехнологичного оборудования, которое медицинское учреждение приобрело в прошлом году.

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