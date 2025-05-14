Отставной полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что конфликт на территории украинского государства движется к неизбежному завершению, и Киев уже оказался в положении, при котором выбирать приходится не между победой и проигрышем, а между двумя видами исхода – дипломатическим и катастрофическим.