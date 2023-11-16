Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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К «Русской Общине» появились вопросы: почему «русская», почему в масках

К «Русской Общине» появились вопросы: почему «русская», почему в масках

# Чернильница   В своих публикациях я довольно часто ссылаюсь на «Русскую общину» и довольно большое количество статей рассказывает о настоящих поступках мужчин и женщин из этой организации.

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Комментарии
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Поля Русс
РУССКОЙ ОБЩИНЕ-РЕСПЕКТ....И НЕ ВАЖНО -В МАСКАХ ОНА ИЛИ НЕТ...ГЛАВНОЕ, ЧТО ОНА СТАЛА НА ЗАЩИТУ НАС... А РУССКАЯ ОНА ПОТОМУ, ЧТО &quot; РОДИЛАСЬ&quot; В РОССИИ...А РОССИЯ ОООЧЕНЬ МНОГОЦИОНАЛЬНАЯ...
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леонид рыбаков
можно сказать перевелись а было бы хорошо
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Поля Русс
Националистическая???? И ОТЛИЧНО...ЛИШЬ БЫ ЭТИХ  ПРИЕЗЖИХ УПЫРЕЙ ИЗНЕЧТОЖИТЬ ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ...
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