К «Русской Общине» появились вопросы: почему «русская», почему в масках

Поля Русс

РУССКОЙ ОБЩИНЕ-РЕСПЕКТ....И НЕ ВАЖНО -В МАСКАХ ОНА ИЛИ НЕТ...ГЛАВНОЕ, ЧТО ОНА СТАЛА НА ЗАЩИТУ НАС... А РУССКАЯ ОНА ПОТОМУ, ЧТО " РОДИЛАСЬ" В РОССИИ...А РОССИЯ ОООЧЕНЬ МНОГОЦИОНАЛЬНАЯ...