# Чернильница В своих публикациях я довольно часто ссылаюсь на «Русскую общину» и довольно большое количество статей рассказывает о настоящих поступках мужчин и женщин из этой организации.
К «Русской Общине» появились вопросы: почему «русская», почему в масках
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Поля Русс
РУССКОЙ ОБЩИНЕ-РЕСПЕКТ....И НЕ ВАЖНО -В МАСКАХ ОНА ИЛИ НЕТ...ГЛАВНОЕ, ЧТО ОНА СТАЛА НА ЗАЩИТУ НАС... А РУССКАЯ ОНА ПОТОМУ, ЧТО " РОДИЛАСЬ" В РОССИИ...А РОССИЯ ОООЧЕНЬ МНОГОЦИОНАЛЬНАЯ...
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52 мин.
леонид рыбаков
можно сказать перевелись а было бы хорошо
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52 мин.
Поля Русс
Националистическая???? И ОТЛИЧНО...ЛИШЬ БЫ ЭТИХ ПРИЕЗЖИХ УПЫРЕЙ ИЗНЕЧТОЖИТЬ ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ...
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47 мин.
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