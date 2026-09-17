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Царьград

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Школа в Татарстане объяснила тройку школьнице за работу без ИИ

Школа в Татарстане объяснила тройку школьнице за работу без ИИ

В школе Бугульмы ученице снизили оценку за выполненное без ИИ задание. Директор признала ошибку педагога, который стремился приобщить детей к работе с технологиями.

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