Украинцы домой не собираются. Им и в Европе неплохо

С конца февраля в страны ЕС движется поток украинских беженцев. До сих пор было немного попыток взглянуть на процесс миграции системно, разобраться в том, кто эти люди, какие имеют желания, нужды и – главное – когда планируют вернуться домой.
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