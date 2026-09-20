«Локомотив-Кубань» сразится с «Анадолу Эфесом» за Суперкубок в Москве

«Локомотив-Кубань» вышел в решающий матч Суперкубка Единой лиги ВТБ. В полуфинале краснодарцы взяли верх над боснийской «Игокеей» — встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счётом 88:78.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Какой должна стат...
- Хотел поставить р...
- A Счёт за ЖКХ на 12...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым