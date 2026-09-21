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Проект бюджета не повлияет на прогноз ЦБ по траектории ставки в октябре

Озвученные Минфином проектировки бюджета не сильно отличаются от предпосылок базового прогноза Банка России, поэтому это не будет фактором изменения прогноза траектории ключевой ставки в октябре.

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