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Ученые выяснили, что стресс может повреждать мозг

Ученые выяснили, что стресс может повреждать мозг

Ученые пришли к важному выводу, который может изменить подходы к лечению психических расстройств: хронический стресс способен нарушать работу естественной системы «торможения» мозга, что открывает путь к развитию депрессии, тревожности и других тяжелых состояний .

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