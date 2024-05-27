Председатель СК России поручил организовать проверку в связи с обращением жителей Липецкой области о нарушении их прав

В публичном пространстве размещено видеообращение жителей одного из районов Липецка к Председателю Следственного комитета о бездействии управляющей компании по ряду вопросов, а также завышенных тарифах на коммунальные услуги.
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