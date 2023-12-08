Филиал «Балтика - Хабаровск» открыл свои двери профильным студентам ДальГАУ

С 27 по 29 ноября 12 студентов Дальневосточного государственного аграрного университета (г. Благовещенск) посетили предприятие «Балтики» в Хабаровске, чтобы узнать об особенностях производства пива и перспективах развития карьеры.
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