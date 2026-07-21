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"Логика молока" возглавила рейтинг крупнейших молочных компаний России

"Логика молока" возглавила рейтинг крупнейших молочных компаний России

Компания "Логика молока" заняла первое место в рейтинге крупнейших российских молочных компаний, составленном Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), аналитическим агентством Streda Consulting и медиаплатформой Milknews.

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