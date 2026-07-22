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HOW TO TRADE PROP FIRMS CFDS USING END OF DAY TRADING! PART 2

HOW TO TRADE PROP FIRMS CFDS USING END OF DAY TRADING! PART 2

HOW TO TRADE PROP FIRMS CFDS USING END OF DAY TRADING! PART 2 E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 The25YearTrader Hello so today I wanted to make follow up video explaining the drawdown in this Prop Firm Challange.

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