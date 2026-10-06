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Царьград

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Манцуров консолидировал новосибирский аквапарк «Аквамир» за 2,2 млрд рублей

Манцуров консолидировал новосибирский аквапарк «Аквамир» за 2,2 млрд рублей

Компания «Сеан», входящая в УК «АФК-Капитал» Александра Манцурова, 5 октября получила 100% долей застройщика аквапарка «Аквамир» — ООО «ВДТ Строй», консолидировав его задолженность на 1,8 млрд рублей.

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