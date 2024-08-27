КТО В РОССИИ ВЛАСТЬ: УЗБЕКСКАЯ ДИАСПОРА СНЯЛА С ВЫБОРОВ РУССКОГО ПАТРИОТА

Борис Викторович Если мы на предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга выберем Беглова, то мы точно потеряем наш город.

Татьяна Юрина Беглов развёл эту нечисть мигрантов в нашем городе, очень не хочу, чтобы его выбрали на новый срок, голосовать за него даже под автоматом не буду.