ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Это какой-то сюрреализм: русскому патриоту в Питере устроили показательную порку.
КТО В РОССИИ ВЛАСТЬ: УЗБЕКСКАЯ ДИАСПОРА СНЯЛА С ВЫБОРОВ РУССКОГО ПАТРИОТА
Комментарии
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Борис Викторович
Если мы на предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга выберем Беглова, то мы точно потеряем наш город.
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4 час.
Татьяна Юрина
Беглов развёл эту нечисть мигрантов в нашем городе, очень не хочу, чтобы его выбрали на новый срок, голосовать за него даже под автоматом не буду.
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4 час.
Андрей Павлов
"победим мы, если вмешается Бастрыкин" Это не мы победим, это Бастрыкин победит. Нам победить власть не даст. Чтобы мы победили, надо объединяться, а это нынешней власти смерти подобно. Так что, слегка перефразирую известную фразу - "оставь надежду, всякий тут живущий".
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2 час.
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