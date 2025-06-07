В Майкопе прошел Чемпионат и Первенство России по спорту глухих

4 - 6 июня в Майкопе проходил Чемпионат и Первенство России по спорту глухих (дисциплина - самбо).Спортсмены ГБО ДО РА «СШАС паралимпийского и сурдлимпийского резерва», представляя Республику Адыгея дома, показали следующие результаты: Беданоков Заур - 1 место в весовой категории до 88 кг (Чемпионат России).
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