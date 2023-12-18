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9-летний Лука наряжает елку: Джанабаева показала редкие фото с подросшим сыном

9-летний Лука наряжает елку: Джанабаева показала редкие фото с подросшим сыном

Певица заранее начала готовиться к празднику. Альбина Джанабаева уже готова к Новому году Социальные сетиАльбина Джанабаева поделилась атмосферой семейного уикенда, который она посвятила подготовке к самому волшебному празднику в году.

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