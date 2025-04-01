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Царьград

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А теперь Трамп играет на стороне Украины. Ровно в 00:00 ситуация развернулась в обратную сторону

А теперь Трамп играет на стороне Украины. Ровно в 00:00 ситуация развернулась в обратную сторону

Президент США Дональд Трамп неожиданно сменил свой "прорусский" тон высказываний и выступил на стороне Украины.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Главный пиндосос делает то что ему надо.
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12 час.
Eduard
Он что &quot;флюгель&quot; куда ветер туда Трамп?
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10 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Как ты уже всех заебал своими тупыми комментами и безграмотностью.
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9 час.
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