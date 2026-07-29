Нашел в лесу малыша: «спасение» детеныша дикого животного часто становится для него приговором

Каждый год с приходом тепла и началом сезона «тихой охоты» в социальных сетях и новостных лентах появляются трогательные видео: грибник или дачник находит в траве крошечного косуленка или зайчонка, который доверчиво тычется носом в руки .
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