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Нашел в лесу малыша: «спасение» детеныша дикого животного часто становится для него приговором

Нашел в лесу малыша: «спасение» детеныша дикого животного часто становится для него приговором

Каждый год с приходом тепла и началом сезона «тихой охоты» в социальных сетях и новостных лентах появляются трогательные видео: грибник или дачник находит в траве крошечного косуленка или зайчонка, который доверчиво тычется носом в руки .

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