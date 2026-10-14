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Царьград

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"Запад ослеп, Киев в огне!": Страшный удар России 14 октября уничтожил секретные объекты НАТО и парализовал ВСУ

"Запад ослеп, Киев в огне!": Страшный удар России 14 октября уничтожил секретные объекты НАТО и парализовал ВСУ

Удары по Украине сегодня 14 октября 2026 года продемонстрировали возросшую мощь и хирургическую точность Военно-космических сил России, которые провели очередную комбинированную атаку по ключевым логистическим узлам и объектам двойного назначения киевского режима.

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