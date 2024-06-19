Политизация спорта: Реакция на участие молдавских спортсменов в соревнованиях БРИКС

Министерство образования пригрозило нескольким спортивным федерациям Республики Молдова, что они рискуют остаться без государственного финансирования после того, как делегировали спортсменов на соревнования БРИКС в Казани (Россия).
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