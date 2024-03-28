В России предложили отменить для детей-инвалидов обязательный госэкзамен

Представители фракций "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением о возможной отмене обязательного государственного экзамена в девятом классе для детей с инвалидностью .
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