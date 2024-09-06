Вадим Ковалев: выборы в Москве проходят в штатном режиме

Более 450 тыс. человек приняли участие в голосовании на выборах депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве.
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