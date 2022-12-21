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Кузбасс стал пилотным регионом в федеральной программе “Профессионалитет”

Кузбасс стал пилотным регионом в федеральной программе “Профессионалитет”

При выборе жилья новоселы смотрят на инфраструктуру. В 2022 в рамках губернаторских проектов в области открыли три новые школы более чем на 3 000 мест, строительство еще четырех продолжается — в Юрге, Новокузнецке, Кемерове и поселке Пригородный.

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