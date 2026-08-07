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Происшествия

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Новгородские полицейские и общественники организовали праздник ко Дню физкультурника для детей из лагеря «Волынь»

Новгородские полицейские и общественники организовали праздник ко Дню физкультурника для детей из лагеря «Волынь»

В преддверии Всероссийского дня физкультурника сотрудники новгородской полиции организовали масштабный спортивный праздник для более 170 воспитанников детского оздоровительного лагеря «Волынь» в Новгородском районе.

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