Искусственный интеллект в БПЛА: как он изменил ход СВО

Обманка Просматривая очередные новости из зоны СВО пару месяцев назад, я натолкнулся на интересную сводку из украинских источников, цитирую: «недавно российские военные якобы атаковали с пехотой на БМП-3, потом оказалось, что на броне сидят манекены, чтобы отвлечь наши огневые средства, а само пехотное подразделение врага пыталось зайти с другого фланга».