Америку готовят к сильному землетрясению — в последнее время стало появляться всё больше сообщений, что событие такого рода вот-вот произойдет в США.
«Да не будет её, Америки»: США готовят к мегаземлетрясению
Комментарии
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Алия Салимбаева
В Россию часть америкосов обязательно заедят. Слезу пустят и их оставят.
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1 час.
Наталия Шумакова
Поэтому США так дерутся за Украину. Они давно планируют туда переселиться. Ещё с со второй мировой (или даже раньше).
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48 мин.
Олег Орлов
200 миллиардов ущерб... Россию на триста накрыли и ничего... Без всяких землетрясений... Без шума и пыли, ну разве кроме журналистов и возгласов- не виноватая я, они сами пришли...
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4 мин.
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